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        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 23:07 Güncelleme: 12.09.2024 - 23:09
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        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Delibekirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevreye yayılmadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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