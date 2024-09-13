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        Hatay'da yakıt tankeriyle çarpışan işçi servisindeki 11 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakıt tankeriyle çarpışan işçi servisindeki 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:37 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:42
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        Hatay'da yakıt tankeriyle çarpışan işçi servisindeki 11 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakıt tankeriyle çarpışan işçi servisindeki 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

        D.H. idaresindeki 31 SB 119 plakalı yakıt tankeri, İskenderun-Payas Otoyolu Güzelçay Mahallesi mevkisinde, M.G'nin kullandığı 31 PAG 77 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan 11 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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