Samandağ'da uçurumdan düşen orman işçisi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçurumdan düşerek yaralanan orman işçisi hastanede tedaviye alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçurumdan düşerek yaralanan orman işçisi hastanede tedaviye alındı.
Çamlıyayla Mahallesi ormanlık alanda görev yapan Arif Kurmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden yaralı çıkarılan Kurmaz, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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