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        Samandağ'da uçurumdan düşen orman işçisi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçurumdan düşerek yaralanan orman işçisi hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:21
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        Samandağ'da uçurumdan düşen orman işçisi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçurumdan düşerek yaralanan orman işçisi hastanede tedaviye alındı.

        Çamlıyayla Mahallesi ormanlık alanda görev yapan Arif Kurmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden yaralı çıkarılan Kurmaz, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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