Hatay'daki Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi inşasında sona gelindi

Çocuk evleri sitesinde, aynı zamanda 2 bin 500 ağacın bulunduğu 13 bin metreye yakın alan yer alıyor.

Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (ÇOKİM) ile konaklama ve sosyal binalarıyla hobi odaları, kapalı spor salonu, laboratuvarlar ve açık spor sahaları bulunan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nde tarım faaliyetlerinin oluşturulabileceği alanlar da bulunuyor.

Valiliğin açıklamasına göre, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yapılan çocuk evleri sitesinin açılışına sayılı günler kaldı.

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