Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Avcı'dan deprem soruşturmalarına ilişkin açıklama

Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, deprem soruşturmalarını en kısa zamanda sonuçlandırmayı planladıklarını belirtti.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem neticesinde vatandaşların ölümüne sebebiyet veren sorumlular hakkında yürüttükleri soruşturmaların etkin ve şeffaf bir şekilde işlemlerine devam ettiklerini belirten Avcı, "Deprem soruşturmalarını en kısa zamanda sonuçlandırmayı planlıyoruz. İlçemiz yargı sınırları içerisinde gerçekleşen adli olaylara ilişkin olarak soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 5 cumhuriyet savcımız ile mesai mefhumu olmadan gerekli hassasiyeti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.