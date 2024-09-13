Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-13 Eylül'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çok sayıda ev ile araçta arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, 1 kilo 400 gram esrar, 773 litre kaçak alkol, 6 bin paket kaçak sigara, 70 kilogram tütün, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
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