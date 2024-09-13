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        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 17:26 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:27
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        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-13 Eylül'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çok sayıda ev ile araçta arama gerçekleştirdi.

        Aramalarda, 1 kilo 400 gram esrar, 773 litre kaçak alkol, 6 bin paket kaçak sigara, 70 kilogram tütün, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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