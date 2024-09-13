Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-13 Eylül'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çok sayıda ev ile araçta arama gerçekleştirdi.

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