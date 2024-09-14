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        Hatay ve Mersin'de balıkçılar mavi sularla buluşmak için son hazırlıklarını yapıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ/ MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Av yasağının sona ereceği 16 Eylül'de "Vira bismillah" demeye hazırlanan Hatay ve Mersin'deki balıkçılar, mavi sularla buluşmak için son hazırlıklarını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:20
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        Hatay ve Mersin'de balıkçılar mavi sularla buluşmak için son hazırlıklarını yapıyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ/ MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Av yasağının sona ereceği 16 Eylül'de "Vira bismillah" demeye hazırlanan Hatay ve Mersin'deki balıkçılar, mavi sularla buluşmak için son hazırlıklarını yapıyor.

        Sezonun kapanmasının ardından denize hasret kalan Hatay ve Mersin'deki balıkçılar, bir yandan teknelerinde bakım, boya ve yenileme işlemlerini sürdürürken bir yandan da ağlarını onardı.

        Av sezonunun başlamasını heyecanla bekleyen balıkçılar, bu yıl bereketli bir dönem geçirmeyi umut ediyor.

        Hatay'da balıkçılık yapan İrfan Işık, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

        Devletin her konuda kendilerine destek olduğunu anlatan Işık, "Herkese minnettarız. Allah razı olsun, bütün kayıklarımıza 50 bin lira katkıda bulundular. Balıkçılarımıza ilaç gibi geldi." diye konuştu. Işık, yeni sezona destekler sayesinde umutla hazırlandıklarını belirtti.

        Bereketli bir sezon beklediklerini anlatan Işık, şöyle konuştu:

        "Allah'ın izniyle bizler umutluyuz. Balık sektörü ilerleyecek. İşlerimizi büyüteceğiz, genişleteceğiz. Makinenin bakımını yaptık. Vincin eksikliklerini gideriyoruz. Yeni kurşunlu halatlar koyuyoruz, ağlarımızı yeniliyoruz. Bakımdan sonra 'Ya Allah, Bismillah' diyeceğiz."

        Sabahattin Sağlamtaş da 50 yıldır balıkçılık yaptığını ve yeni sezona hazır olduklarını belirtti.

        Balıkçılardan Kemal Kaba da gemilerinde son hazırlıkları yaptıklarını ve "Vira bismillah" demeyi heyecanla beklediklerini ifade etti.

        - "Yüzde 70-80'lik indirim olacaktır"

        Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat da kentteki balıkçıların son hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

        Yeni sezon hazırlıklarının sıcak havaya rağmen sürdüğüne dikkati çeken Polat, balıkçıların büyük özveri gösterdiklerini dile getirdi.

        Sezondan umutlu olduklarını belirten Polat, şöyle devam etti:

        "Balık sezonunun açıldığı ilk 3 ay bolluk ve bereketin olduğu aylardır. Eylül, ekim ve kasım aylarında balık fiyatları çok uygun olur. Balık fiyatlarının taban yaptığı aylardır. Yüzde 70-80'lik indirim olacaktır. İlk 3 ayda verim, bolluk bekliyoruz ve bu bolluğu halka ve fiyatlara yansıtacağız."

        Kaptan Doğan Köksal da balıkçılığı 41 yıldır özveriyle yaptığını söyledi.

        Hazırlıkların tamamlandığını anlatan Köksal, "Yeni sezonu açacağız. Büyük beklenti var. Herkes çaba ve çok büyük uğraş verdi. Her şey hazır. İyi bir sezon geçirmeyi bekliyoruz." dedi.

        Abdulhalim Özer de yeni sezondan umutlu olduklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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