Erzin'de jandarma ekipleri hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini artırdı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, jandarma ekipleri, narenciye sezonun yaklaşması dolayısıyla olası hırsızlıkları engellemek amacıyla tedbirlerini artırdı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, jandarma ekipleri, narenciye sezonun yaklaşması dolayısıyla olası hırsızlıkları engellemek amacıyla tedbirlerini artırdı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede narenciye hasat sezonun yaklaşması dolayısıyla tarla, bağ ve bahçelerde devriye görevi yürütüyor.
Ekipler, günün her saatinde gezici ve sabit devriye faaliyeti yürüterek olası hırsızlık olaylarına karşı tarla ve bahçeleri kontrol ediyor.
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