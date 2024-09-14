Erzin'de jandarma ekipleri hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini artırdı

Ekipler, günün her saatinde gezici ve sabit devriye faaliyeti yürüterek olası hırsızlık olaylarına karşı tarla ve bahçeleri kontrol ediyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede narenciye hasat sezonun yaklaşması dolayısıyla tarla, bağ ve bahçelerde devriye görevi yürütüyor.

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