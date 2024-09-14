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        Erzin'de jandarma ekipleri hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini artırdı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, jandarma ekipleri, narenciye sezonun yaklaşması dolayısıyla olası hırsızlıkları engellemek amacıyla tedbirlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:50
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        Erzin'de jandarma ekipleri hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini artırdı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, jandarma ekipleri, narenciye sezonun yaklaşması dolayısıyla olası hırsızlıkları engellemek amacıyla tedbirlerini artırdı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede narenciye hasat sezonun yaklaşması dolayısıyla tarla, bağ ve bahçelerde devriye görevi yürütüyor.

        Ekipler, günün her saatinde gezici ve sabit devriye faaliyeti yürüterek olası hırsızlık olaylarına karşı tarla ve bahçeleri kontrol ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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