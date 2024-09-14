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        Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı

        İskenderun'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 19:04 Güncelleme: 14.09.2024 - 19:07
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        Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
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        İskenderun'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Sürüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 ES 027 plakalı otomobil, Prireis Mahallesi'nde Özlem Ç.(33) idaresindeki 31 ANT 193 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsüyle beraberindeki Orhan Asil K. (3) ve Yağız Aslan K. (2) yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Yağız Aslan K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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