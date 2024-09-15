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        Hatay'da trafikte çıkan kavga araç kamerasında

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde trafikte 2 sürücü arasında çıkan kavga araç içi kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:23 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:23
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        Hatay'da trafikte çıkan kavga araç kamerasında
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde trafikte 2 sürücü arasında çıkan kavga araç içi kamerasınca görüntülendi.

        Antakya-Reyhanlı kara yolunun Üzümdalı mevkisinde, plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsünün şoförü O.K. ile bir otomobil sürücüsü arasında "yol verme" tartışması çıktı.

        Otomobilin, otobüsün önünü kesmesi nedeniyle araçtan inen O.K, elindeki bıçakla kavga ettiği sürücüye saldırmaya çalıştı.

        Yolcular ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırılan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

        Otobüsün içindeki kameranın kaydettiği kavganın ardından Antakya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, O.K'nin iş akdine son verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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