Hatay'da trafikte çıkan kavga araç kamerasında
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde trafikte 2 sürücü arasında çıkan kavga araç içi kamerasınca görüntülendi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde trafikte 2 sürücü arasında çıkan kavga araç içi kamerasınca görüntülendi.
Antakya-Reyhanlı kara yolunun Üzümdalı mevkisinde, plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsünün şoförü O.K. ile bir otomobil sürücüsü arasında "yol verme" tartışması çıktı.
Otomobilin, otobüsün önünü kesmesi nedeniyle araçtan inen O.K, elindeki bıçakla kavga ettiği sürücüye saldırmaya çalıştı.
Yolcular ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırılan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Otobüsün içindeki kameranın kaydettiği kavganın ardından Antakya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, O.K'nin iş akdine son verdi.
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