Hatay'da engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Zihinsel engelli N.Ş'nin (36) ailesi, kızlarının istismara uğradığını belirterek polise başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Y.T. olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince yakalanan zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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