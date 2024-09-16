Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karahüseyinli Mahallesi'ndeki otlar henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.
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