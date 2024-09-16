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        Hatay'da yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:45 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:50
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        Hatay'da yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

        Tarım işçisi Cuma Aldıç, Koyunoğlu Mahallesi'nde çalışmak üzere gittiği mandalina bahçesinde kanadından yaralı halde atmaca buldu.

        Atmacayı evine götürüp besleyen Aldıç, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ulaştı.

        Bilgi verilmesi üzerine Aldıç'ın evine giden yetkililer, yaralı atmacayı teslim aldı.

        Atmacanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi. ​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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