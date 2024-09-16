İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Devletimiz tüm kurumlarıyla Hatay'ımızda canla başla çalışmaya devam ediyor, bir taraftan Hatay'ımızı yeniden imar ederken diğer yandan huzur ve güvenliğimizden asla taviz vermiyoruz." dedi.

Yerlikaya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti, daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katıldı.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıya başkanlık eden Yerlikaya, daha sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek depremzede hak sahipleri için çekilecek kura törenine katılmak üzere ekimde Hatay'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Hatay'ın her taşında, köşesinde tarihin derin izlerini taşıdığını belirten Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinden de en çok etkilenen şehirlerin başında Hatay'ın geldiğini ifade ederek hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini başlattıklarını vurgulayan Yerlikaya, depremin yaralarını birlikte sardıklarını, sarmaya da devam edeceklerini anlattı. Ali Yerlikaya, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırdıklarının belirterek, "Devletimiz tüm kurumlarıyla Hatay'ımızda canla başla çalışmaya devam ediyor, bir taraftan Hatay'ımızı yeniden imar ederken diğer yandan huzur ve güvenliğimizden asla taviz vermiyoruz." dedi.

Hatay'ın 1 Ocak-31 Ağustos'taki güvenlikle ilgili verilerini paylaşan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2024'ün ilk 8 ayını kıyasladığımız zaman, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, aydınlatma oranımızın hem polis hem jandarma bölgemiz birlikte yüzde 96,9, yani yüzde 97 olduğunu görüyoruz. Yine kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta olay sayısının biraz arttığını görüyoruz ama burada tabii geçen senenin ilk 8 ayının depremle ilgili bir sınav ayı olduğu için bu değerlendirmeyi biz asıl 2024'ün ilk 8 ayındaki rakamlarına baktığımız zaman gerçekten düştüğünü görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta, Hatay'da olay sayısının yüzde 32,7 düştüğünü görüyoruz. Her zaman söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim; İçişleri Bakanlığı olarak bizim birinci görevimiz suç olayını düşürmek, yani suç olaylarını azaltmak ama ikinci görevimiz de var olan bir suçu aydınlatmak. Dolayısıyla hep sizlerle paylaşırken şehirlerdeki bu huzur ve güvenlikle ilgili toplantılarda önce olay sayılarımızı ve akabinde aydınlatma rakamlarımızı da bu yüzden veriyoruz."

Yerlikaya, kent genelinde bir önceki döneme göre oto hırsızlığında yüzde 54,7, motosiklet hırsızlığında yüzde 50,1, evden hırsızlıkta yüzde 47,7, dolandırıcılıkta yüzde 25,3, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 13,6 oranında gerileme olduğunu bildirdi. Aydınlatma oranında ise Hatay'da şu an için yüzde 63'te olduklarını belirten Yerlikaya, "Güvenlik birimlerimize ne noktada odaklanmamız gerektiğiyle ilgili talimatlarımızı verdik, valimize de emanet ettik." dedi. Yerlikaya, bu Kabine döneminde "şehir eşkıyaları" diye tabir ettikleri organize suç örgütleriyle ilgili de 20 operasyon yapıldığını anımsatarak, "78 tutuklu, 33 adli kontrolün olduğunu, yerel ve bölgesel 6 organize suç örgütünün çökertilip adalete teslim edildiğini ve toplamda da bu organize suç örgütlerinin 530 milyon lira maddi değeri olan mal varlığına el konulduğunu da belirtmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- "Her ihbar gücümüze güç katacaktır" İçişleri Bakanı Yerlikaya, kentte terör örgütlerine yönelik 8 ayda düzenlenen 606 operasyonda gözaltına alınan 219 şüpheliden 61'inin tutuklandığını söyledi. Uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadele çalışmalarını anlatan Yerlikaya, kentteki yabancılara ilişkin de şu bilgileri verdi: "Hatay'da yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı 258 bin 65. Bunun 254 bin 457'si geçici koruma altındaki Suriyeliler, 2 bin 757'si oturma izni olanlar, 851'i uluslararası koruma kapsamında olan yabancılar. Bu Kabine döneminde, Hatay'dan gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyelilerin rakamı 58 bin 483'e ulaştı. Sınırlarımızdan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 65 bin 391."

Bakan Yerlikaya, yakalanan 824 düzensiz göçmenden işlemleri tamamlanan 465'inin sınır dışı edildiğini bildirdi. Kentte göçmen kaçakçılarına yönelik 354 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Yerlikaya, gözaltına alınan 692 şüpheliden 321'inin tutuklandığını belirtti. Yerlikaya, suçla mücadelede vatandaşların desteğinin önemine değinerek, şu değerlendirmede bulundu: "Organize suç örgütleri, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadeleye ilişkin vatandaşlarımızdan ricam, gördükleri, bildikleri, duydukları, doğru olsun olmasın hiçbir şekilde analiz, değerlendirme yapmadan lütfen 112'yi arasınlar, bize bildirsinler. İsimlerini söylemelerine gerek yok. Biz biliyoruz ki onların destekleri, dualarıyla polis, jandarma ve sahil güvenliğimiz her geçen gün bir önceki günden huzur ve güven açısından çok daha iyi noktaya geliyor. Ama bu noktada biliniz ki sizlerin bizlere söyleyeceği her ihbar gücümüze güç katacaktır."

- "2025 yılı sonuna kadar Hatay'da 139 bin konut teslim edilecek" Hatay'da 4 Mobil Göç Aracı olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Bunlarda 12 bin sorgu yapılmış, bunlardan 1011'i düzensiz göçmen olarak tespit edilmiş, bunlarla ilgili sınır dışı edilmesiyle ilgili işlemleri devam ediyor." ifadesini kullandı. Hatay'da 154 bin 471 hak sahibi bulunduğunun altını çizen Yerlikaya, 12 Eylül'de gerçekleştirilen son kura çekiminin ardından Hatay'da 16 bin 859'u konut, 1545'i köy evi olmak üzere bugüne kadar toplam 18 bin 404 konutun kurasının çekildiğini anlattı.

Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'ı ziyaret edeceğini ve dördüncü kuraların çekiminin yapılacağını anımsatan Yerlikaya, şöyle devam etti: "Teslim edilen konutlarla birlikte 2024 yılı sonuna kadar Hatay'da toplam 42 bin 330 konut inşallah teslim edilmiş olacaktır. 2025 yılı sonuna kadar ise Hatay'da 139 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Toplamda il genelinde 76 bin 401 konteynerde 223 bin 162 vatandaş misafir edilmektedir. 27 bin 118 Esen Kart vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. Son olarak Hatay'da 6 Şubat depremlerinden sonra 12 milyar 39 milyon lira kira yardımı başta olmak üzere hane başı destek ödemesi, taşınma yardımı, tahliye destek ödemesi, vefat yardımı olmak üzere afetzede ailelerimize 20 milyar 282 milyon 530 bin lira AFAD tarafından nakdi yardım yapılmıştır. Hatay'ımızda kırsal konut altyapı giderleri, yıkım, enkaz ödemeleri, yapım işleri olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelere toplamda 16 milyar 97 milyon 720 bin lira ödenek aktarılmıştır. Böylelikle AFAD tarafından Hatay'a nakdi olarak aktarılan kaynak miktarı bugüne kadar 36 milyar 380 milyon lirayı geçmiştir."

Tüm bakanlıklarda olduğu gibi kendilerinin de depremden etkilenen valilik, hükümet, emniyet, jandarma, sahil güvenlik gibi tüm binalara yatırım yaptıklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti: "260 milyon 178 bin lira tutarında 18 muhtelif hizmet binası inşaatını tamamladık. Bunların içerisinde hükümet konağı, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve AFAD'la ilgili binalar var. İkinci olarak 3 milyar 90 milyon 164 bin lira tutarında valilik binası, ilçe hükümet konakları, ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları, göç idaresi hizmet binası gibi 29 hizmet binası inşaatı da devam ediyor. 20 muhtelif hizmet binalarımızın da inşallah önümüzdeki 2-3 ay içerisinde ihale süreçlerimi tamamlayacağız. 2025'in sonunda bizim görev alanımızla ilgili emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve bağlı kuruluş olarak AFAD ve göç idaresi olmak üzere hizmet binalarımızla ilgili yapımı ve güçlendirilmesi devam eden hiçbir inşaat sürecimiz kalmayacak. Bunların tamamını bitirip Hataylı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız."