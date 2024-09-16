Hatay'da polis ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Okul" projesi kapsamında Gazi Abdurrahman Paşa Anaokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, çocukların sorularını yanıtladı.
Etkinlikte çocuklara boyama kitabı hediye edildi.
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