İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yerlikaya, Hatay programları kapsamında, EXPO Kisecik'te Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile görüştü.

Daha sonra Dörtyol ilçesine geçen Yerlikaya, Atatürk Caddesi'nde esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bakan Yerlikaya, Erzin-Dörtyol arasında yapımı tamamlanan 11,5 kilometrelik yolda da incelemelerde bulundu.

Daha sonra Erzin Kaymakamlığını ziyaret eden Yerlikaya, burada Kaymakam Onur Özaydın ile bir araya geldi.