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        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:11 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:25
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        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        İ.H.Ö. idaresindeki 34 CKZ 005 plakalı otomobil, Belen-Antakya kara yolunda B.K'nin kullandığı 31 AKL 920 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü B.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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