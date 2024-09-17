Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İ.H.Ö. idaresindeki 34 CKZ 005 plakalı otomobil, Belen-Antakya kara yolunda B.K'nin kullandığı 31 AKL 920 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü B.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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