Hatay'da 6 Şubat depremlerinin Ölü Deniz Fay Zonu'na etkisi inceleniyor

SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin Ölü Deniz Fay Zonu'na etkileri üzerine bilim insanlarınca saha araştırması yapılıyor.

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformunca yürütülen proje kapsamında fay hatlarında yapılan incelemeler, Malatya'nın ardından Hatay'da devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in başkanlığındaki 10 kişilik ekip, Ölü Deniz Fay Zonu'nun Hacıpaşa fayının geçtiği Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi'nde araştırma gerçekleştiriyor.

"Hacıpaşa Fayı üzerinde açtığımız iki hendekte şunu gördük; Ölü Deniz Fayı geçmişte yüzeye çıkarak can ve mal kaybına neden olmuş, fayın çok yakın zamanda kırılmadığını ve büyük olasılıkla 1800'lü yıllara denk gelen bir tarihte büyük bir deprem ürettiğini tahmin ediyoruz. Bunu saptamak için hendeklerden örnekler alıyoruz. Onların analiz sonuçlarına göre son depremi ne zaman yaptığını ve o süreden sonra ne kadar bir zaman geçtiğini öğrenmiş olacağız."

Sözbilir, "Fay üzerinde dolaştığımızda 6 Şubat depremiyle ilgili deformasyonlar gördük. Ölü Deniz Fayı, 6 Şubat'taki deprem sonrasında epey bir zorlanmış ve kırılmaya karşı direnç göstermiş. Henüz kırılmamış ancak gelecekte, zamanı geldiğinde bu fay deprem üretecektir." ifadelerini kullandı.