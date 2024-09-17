Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Derebahçe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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