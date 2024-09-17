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        Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Belen ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:26 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:35
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        Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Belen ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Derebahçe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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