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        Hatay Valiliğinden Dekuk Şelalesi civarında taş ocağında patlatma yapılmasına ilişkin açıklama:

        Hatay Valiliğinden, Defne ilçesinde madencilik faaliyetleri yürüten bir firmanın Dekuk Şelalesi civarında taş ocağında patlatma yapmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin, "Doğal zenginliklerimize bu şekilde zarar veren ilgili maden firmasının faaliyetleri durdurulmuş olup idari süreç devam etmektedir."açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 22:18 Güncelleme: 17.09.2024 - 22:18
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        Hatay Valiliğinden Dekuk Şelalesi civarında taş ocağında patlatma yapılmasına ilişkin açıklama:
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        Hatay Valiliğinden, Defne ilçesinde madencilik faaliyetleri yürüten bir firmanın Dekuk Şelalesi civarında taş ocağında patlatma yapmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin, "Doğal zenginliklerimize bu şekilde zarar veren ilgili maden firmasının faaliyetleri durdurulmuş olup idari süreç devam etmektedir."açıklaması yapıldı.

        Açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında Dekuk Şelalesi etrafında, taş ocağı patlatma görüntülerinin yayınlanması üzerine Valilik olarak derhal ilgili birimlerle harekete geçerek yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

        Taş ocağının taş patlatma faaliyetinden dolayı hiç kimsenin zarar görmediği, sahanın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) düzenlenen Maden İşletme Ruhsatına sahip olduğu ve şelalenin Kentsel, Kültürel ve Doğal Sit alanlarından olmadığı kaydedildi.

        Açıklamada şunlar belirtildi:

        "Patlatmadan dolayı kaya parçalarının eğimin de etkisiyle etrafa saçılıp şelale yatağına yuvarlanarak şelaleye zarar verdiği, şelalenin mevsimsel durumu nedeniyle kuru olduğu, patlatma yapılan yer ile şelale üst noktası arasında yaklaşık 100 metre mesafe olduğu tespit edilmiştir. Doğal zenginliklerimize bu şekilde zarar veren ilgili maden firmasının faaliyetleri durdurulmuş olup idari süreç devam etmektedir. Asırların felaketi depremlerden sonra kadim şehrimiz Hatay'ımızı her yanı ve yönüyle yeniden ihya çalışmaları devam ederken doğal zenginliklerimizin de koruyucusu olduğumuzu, bu ve buna benzer hiçbir faaliyetin cezasız kalmayacağını; bununla birlikte doğal güzelliğimiz ilgili şelalenin temizlenmesi ve eski haline getirilmesi çalışmalarına ivedilikle başlanacağı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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