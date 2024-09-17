Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki 3 araca çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 23:14 Güncelleme: 17.09.2024 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki 3 araca çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

        ​​​​​​​ Furkan Ç. idaresindeki 06 BJY 936 plakalı otomobil, Sutaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durdu.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle 3 araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Instagram'dan gençlere gizlilik kontrolleri
        Instagram'dan gençlere gizlilik kontrolleri
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        'Kara Liste'de 441'inci
        'Kara Liste'de 441'inci
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı

        Benzer Haberler

        Hatay'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan küçük çocuk ha...
        Hatay'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan küçük çocuk ha...
        Taş ocağı için patlatma yaparak, şelaleye zarar veren firmanın faaliyeti du...
        Taş ocağı için patlatma yaparak, şelaleye zarar veren firmanın faaliyeti du...
        Hatay Valiliğinden Dekuk Şelalesi civarında taş ocağında patlatma yapılması...
        Hatay Valiliğinden Dekuk Şelalesi civarında taş ocağında patlatma yapılması...
        Bakan Göktaş, Hatay'da "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu:
        Bakan Göktaş, Hatay'da "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu:
        İskenderun'da depremde ağır hasar alan okulun yerine yenisi yapıldı
        İskenderun'da depremde ağır hasar alan okulun yerine yenisi yapıldı
        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'ndan 3 bin 963 çift yararlandı (2)
        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'ndan 3 bin 963 çift yararlandı (2)