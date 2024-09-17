Hatay'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti

Pirireis Mahallesi'nde 14 Eylül'de sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 31 ES 027 plakalı otomobil, Özlem Ç. (33) idaresindeki 31 ANT 193 plakalı motosiklete çarpmış, Özlem Ç. ile beraberindeki Orhan Asil K. (3) ve Yağız Aslan K. (2) yaralanmıştı.

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