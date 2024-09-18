Genç sporcu Arda, atlı okçulukta "şampiyonluklar" istiyor

ALİ KEMAL ZERENLİ - Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini söyledi.

Hatay'ın Dörtyol İlçesinde yaşayan 17 yaşındaki Arda Erhan, 4-6 Ekim'de İsveç'te yapılacak Atlı Okçuluk Avrupa Grandprix öncesi çalışmalarını altın madalya kazanmak için sürdürüyor.

At binmeye 6 yaşında başlayan, Korkut Ata Atçılık ve Binicilik Spor Kulübünde 3 yıldır atlı okçuluk yapan Arda, katıldığı bir çok yarışmada dereceler elde etti.

Arda, Fransa'da Ağustosta düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın, Tower 90 Parkuru'nda ise bronz madalya aldı. Arda Erhan, AA muhabirine, öncelikli hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. Atlı okçulukta "çok başarılı olmak istediğini" vurgulayan Arda, "Avrupa’da ve dünyada şampiyon olup ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum." dedi. Antrenör Yunus Gür de Arda'nın hedeflerine ulaşabilmesi için her gün çalıştıklarını ifade etti.