İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş vatandaşlarla buluştu

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla bir araya geldi.

Güneş ile beraberindeki polis ekipleri, Barbaros, Cumhuriyet ve Pirireis mahallelerini ziyaret etti.

Muhtarlar ve vatandaşlar bir araya gelen Güneş, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Güneş, vatandaşların taleplerini dinledi.