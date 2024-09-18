Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Karlısu Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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