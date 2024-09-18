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        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:12 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:33
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        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Karlısu Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Galeri
        Galeri

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