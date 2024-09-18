Tosyalı, İskenderun Spor'a forma göğüs sponsoru oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan İskenderun Spor ile Tosyalı arasında forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan İskenderun Spor ile Tosyalı arasında forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, anlaşma kapsamında İskenderun Spor formalarının göğüs kısmında, 2024-2025 sezonu boyunca, Tosyalı imzasının yer alacağı belirtildi.
Açıklamada, anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirildi.
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