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        Hatay'da dilencinin üzerinden 12 bin 980 lira çıktı

        Hatay'da zabıta denetiminde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 12 bin 980 lira çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:34
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        Hatay'da dilencinin üzerinden 12 bin 980 lira çıktı
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        Hatay'da zabıta denetiminde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 12 bin 980 lira çıktı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde dilencilik yapan O.K. yakalandı.

        Üzerinden 12 bin 980 lira çıkan O.K'ya Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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