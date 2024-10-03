İskenderun'da Ahilik Haftası kutlanıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlama programı kapsamında Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden esnaf anısına Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra çarşıda esnaf ve vatandaşlara ahi pilavı, ayran ve tatlı dağıtıldı.

İskenderun Kuyumcular, Saatçiler, Fotoğrafçılar ve Çiçekçiler Odası Başkanı Uğur Fırat, katılımcılara teşekkür ederek, her sene bu günleri görmeyi dilediklerini söyledi.