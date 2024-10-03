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        Samsun'dan Hatay'a 30 bin kitap bağışı

        Samsun'daki Hataylılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince başlatılan kampanya kapsamında toplanan 30 bin kitap, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:50
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        Samsun'dan Hatay'a 30 bin kitap bağışı
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        Samsun'daki Hataylılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince başlatılan kampanya kapsamında toplanan 30 bin kitap, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

        Hataylılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sabahattin Çatal, toplanan kitaplarla okullarda kütüphaneler kuracakların söyledi.

        Toplamda 30 bin kitabın toplandığını belirten Çatal, "Kadim kentimiz Hatay'ın eski günlerine kavuşması ve okuma kültürünü zenginleştirme amacıyla başlattığımız kitap kampanyasına canı gönülden destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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