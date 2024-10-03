Samsun'dan Hatay'a 30 bin kitap bağışı

Toplamda 30 bin kitabın toplandığını belirten Çatal, "Kadim kentimiz Hatay'ın eski günlerine kavuşması ve okuma kültürünü zenginleştirme amacıyla başlattığımız kitap kampanyasına canı gönülden destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.​​​​​​​

Samsun'daki Hataylılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince başlatılan kampanya kapsamında toplanan 30 bin kitap, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

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