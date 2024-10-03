Hatay'da kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Hassa-Gaziantep yolunun Ardıçlı mevkisinde, E.Ç. idaresindeki 31 AAR 845 plakalı kamyonet, 16 yaşındaki lise öğrencisi Hamza Garip'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hamza Garip'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kamyonet sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.