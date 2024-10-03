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        Altınözü'nde üreticiler bilgilendirildi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde üreticilere "Yeni Tarımsal Destekleme Modeli" hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:43 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:43
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        Altınözü'nde üreticiler bilgilendirildi
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde üreticilere "Yeni Tarımsal Destekleme Modeli" hakkında bilgi verildi.

        Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Avni Hatay, üreticileri bilgilendirdi.

        Çiftçilerin sorularını yanıtlayan Hatay, üreticilerin Bakanlığın desteklemelerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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