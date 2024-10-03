Altınözü'nde üreticiler bilgilendirildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde üreticilere "Yeni Tarımsal Destekleme Modeli" hakkında bilgi verildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde üreticilere "Yeni Tarımsal Destekleme Modeli" hakkında bilgi verildi.
Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Avni Hatay, üreticileri bilgilendirdi.
Çiftçilerin sorularını yanıtlayan Hatay, üreticilerin Bakanlığın desteklemelerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.
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