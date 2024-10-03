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        Gaziantep Keşif Kampüsü'nden mezun olan öğrenciler TEKNOFEST'te belgelerini aldı

        Çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturarak geleceğe hazırlanmalarını hedefleyen Gaziantep Keşif Kampüsü'nden mezun olanlar, TEKNOFEST'te düzenlenen törenle belgelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:48 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:48
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        Gaziantep Keşif Kampüsü'nden mezun olan öğrenciler TEKNOFEST'te belgelerini aldı
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        Çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturarak geleceğe hazırlanmalarını hedefleyen Gaziantep Keşif Kampüsü'nden mezun olanlar, TEKNOFEST'te düzenlenen törenle belgelerini aldı.

        Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, T3 Vakfı, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 23 Nisan 2022'te kurulan Keşif Kampüsü'ndeki 265 öğrenci, 2 yılda 384 saatlik atölye eğitiminin ardından mezun oldu.

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana Havalimanı'nda gerçekleşen törende, tam bağımsız, müreffeh yarınları inşa etmek için TEKNOFEST'te buluştuklarını söyledi.

        Mezunları tebrik eden Bayraktar, "Gaziantep'te Türkiye'nin ilk Keşif Kampüsü'nden mezun oldular. 384 saat eğitim gördüler. Tabii projeyi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve yine bunun yanında diğer kurumlarımız paydaşlık yaptılar." dedi.

        Bayraktar, konuşmasının ardından Gaziantep Keşif Kampüsü mezunlarına diplomalarını verdi.

        Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

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