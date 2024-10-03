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        Hatay'da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 21:56 Güncelleme: 03.10.2024 - 21:59
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        Hatay'da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücü A.K. idaresindeki 33 CCB 04 plakalı hafriyat kamyonunun, Belen-Antakya çevreyolu Kıcı mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

        Kamyonunu kenara çeken A.K'nın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Yanan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen sürücü A.K. hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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