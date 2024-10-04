Antakya'da spor salonu deposunda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir okulun spor salonu deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir okulun spor salonu deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'nde bir okulun spor salonu deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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