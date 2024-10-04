Hatay'da çocuğun parmağına sıkışan musluk rozeti, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çocuğun parmağına sıkışan musluk rozetini, itfaiye ekipleri çıkardı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çocuğun parmağına sıkışan musluk rozetini, itfaiye ekipleri çıkardı.
Konarlı Mahallesi'ndeki evlerinde musluk rozetiyle oynayan Y.B. parmağını, rozete sıkıştırdı.
Tüm uğraşlarına rağmen rozeti çıkaramayan Y.B'nin ailesi, itfaiyeden yardım istedi.
Çocuğun parmağındaki musluk rozeti, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
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