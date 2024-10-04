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        Hatay'da çocuğun parmağına sıkışan musluk rozeti, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde çocuğun parmağına sıkışan musluk rozetini, itfaiye ekipleri çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:34 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:34
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        Hatay'da çocuğun parmağına sıkışan musluk rozeti, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde çocuğun parmağına sıkışan musluk rozetini, itfaiye ekipleri çıkardı.

        Konarlı Mahallesi'ndeki evlerinde musluk rozetiyle oynayan Y.B. parmağını, rozete sıkıştırdı.

        Tüm uğraşlarına rağmen rozeti çıkaramayan Y.B'nin ailesi, itfaiyeden yardım istedi.

        Çocuğun parmağındaki musluk rozeti, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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