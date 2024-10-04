Samandağ Halk Eğitim Merkezi'nde çocuk gelişim ve etkinlik alanı kuruldu
Samandağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan çocuk gelişim ve etkinlik alanı açıldı.
Samandağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan çocuk gelişim ve etkinlik alanı açıldı.
Güney Koreli Global Children Foundation adlı derneğin desteğiyle, Atatürk Mahallesi'ndeki Halk Eğitim Merkezi'nde çocuk gelişim ve etkinlik alanı kuruldu.
Prefabrikten oluşan alanda sinema salonu, kütüphane, etüt odası ve çocuk eğlence odası yer alıyor.
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