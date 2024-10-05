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        Hatay'da şarampole düşen tırdaki domatesler yola saçıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde şarampole düşen tırdaki domatesler yola saçıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 08:07 Güncelleme: 05.10.2024 - 08:17
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        Hatay'da şarampole düşen tırdaki domatesler yola saçıldı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde şarampole düşen tırdaki domatesler yola saçıldı.

        İsmail A. idaresindeki 63 ABM 278 plakalı domates yüklü tır, Belen-Antakya çevre yolunun Halilbey mevkisinde şarampole düştü.

        Tırın dorsesindeki domateslerin bir bölümü yola saçıldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        Dökülen domatesler, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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