LimakPort İskenderun Genel Müdürü Arısoy basın mensuplarıyla buluştu

Arısoy, toparlanma çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, yapılacak işlemleri ve planları anlattı.

Liman bünyesinde 250 personel için konteyner kent kurduklarını belirten Arısoy, Antakya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki depremzedeler için de yaşam alanları inşa edildiğini söyledi.

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