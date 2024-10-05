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        Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangından 7 mobilya işletmesi etkilendi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 7 mobilya işletmesi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:20
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        Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangından 7 mobilya işletmesi etkilendi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 7 mobilya işletmesi zarar gördü.

        Antakya Sanayi Sitesi 4. Cadde'deki mobilya işletmelerinden birinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevler kısa sürede 6 mobilya işletmesine de sıçradı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan olay yeri ekiplerince inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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