Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangından 7 mobilya işletmesi etkilendi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 7 mobilya işletmesi zarar gördü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 7 mobilya işletmesi zarar gördü.
Antakya Sanayi Sitesi 4. Cadde'deki mobilya işletmelerinden birinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede 6 mobilya işletmesine de sıçradı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan olay yeri ekiplerince inceleme başlatıldı.
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