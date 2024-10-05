Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde çeşitli suçlardan arananların yakalanması yönelik çalışma yaptı.
Operasyonda, D.O, Ç.O, Ş.O, S.O, B.O, E.O, Z.O. ile M.A.K. yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada 6 tüfek, 2 şarjör, 4 tüfek fişeği ve bıçak ele geçirildi.
Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.