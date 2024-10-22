GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Küllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 1 helikopter ve arazözler sevk edildi.
Çalışmalarda görev alan 2 söndürme uçağı ve 1 helikopter, havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi.
Ekiplerin zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
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