GÜNCELLEME - Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Sökmen, kalp krizi sonucu vefat etti
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti.
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara'da dün akşam saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sökmen'in naaşı, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine götürüldü.
Mahmutlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törene, Sökmen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Sökmen'in cenazesi toprağa verildi.
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