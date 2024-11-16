GÜNCELLEME - Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Sökmen, kalp krizi sonucu vefat etti

Mahmutlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törene, Sökmen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

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