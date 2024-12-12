Hatay'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü zehirlenmeyle ilgili 3 kişi gözaltında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ve apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bir apartmanda dün meydana gelen zehirlenmeyle ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

Oturdukları apartmanın ikinci katında anne ile 3 çocuğunun zehirlenerek hayatlarını kaybetmesi, baba ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişinin de hastanelere kaldırılmasına ilişkin jandarma ekipleri 3 zanlı belirledi.

Bu kapsamda, apartmana doğal gaz ileten firmanın yetkilisi, yapı denetim firması yetkilisi ve tesisatçı gözaltına alındı. Gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - Hastanede tedavi gören 22 kişiden 17'si taburcu edildi Öte yandan, tedavisi tamamlanan 21 kişiden 17'si taburcu edildi, baba Emrah Kökçü ile 4 kişinin tedavileri sürüyor.

Kökçü ailesinden dün haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine jandarma eşliğinde daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader Kökçü (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe'nin (14) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Baygın bulunan baba Emrah Kökçü (43) ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı.