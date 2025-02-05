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        Üniversiteye yerleşen depremzede öğrenciler, eğitim aldıkları "yüzer okul"u ziyaret etti

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanarak üniversiteye yerleşen öğrenciler, eğitimlerine destek olan "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:30
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        Üniversiteye yerleşen depremzede öğrenciler, eğitim aldıkları "yüzer okul"u ziyaret etti
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanarak üniversiteye yerleşen öğrenciler, eğitimlerine destek olan "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"ni ziyaret etti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda okulun yıkılması ya da hasar alması nedeniyle İskenderun Limanı'na demirleyen "yüzer okul"da 10 Nisan 2023'ten bu yana eğitim öğretim devam ediyor.

        Bilgisayar laboratuvarından dersliklere, barınmadan 20 yataklı tedavi alanıyla sağlığa kadar her türlü imkanın sağlandığı gemide bir süre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler eğitim aldı.

        Gemi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ise kapılarını depremlerde hasar alan merkez Antakya ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi öğrencilerine açtı.

        Şu an 500 lise öğrencinin eğitim öğretime devam ettiği gemiyi, burada sınava hazırlanan ve üniversiteyi kazanan bazı öğrenciler depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle ziyaret etti.

        - "Gemi bana çok şey kattı"

        Geminin eski öğrencilerinden 21 yaşındaki Müzeyyen Doğal, AA muhabirine, gemide sınava hazırlanıp İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik ve Ulaştırma Hizmetleri Bölümü'ne yerleştiğini söyledi.

        Depremde eğitim gördüğü kurs merkezinin yıkılması üzerine sınava gemide hazırlandığını anlatan Doğal, "O anda çok kötü durumdaydım. Hem depremden hem de derslerden dolayı psikolojik olarak baskı altındaydık. Gemi bana çok şey kattı." diye konuştu.

        Öğrencilerden Göşe Demir (22), gemide öğretmenlerin de desteğiyle hazırlandığı sınavda başarılı olduğunu, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne yerleştiğini belirtti.

        Deprem nedeniyle kötü günler geçirdiklerini anlatan Demir, şöyle konuştu:

        "Deprem olduktan sonra tamamen okulla ilişkim kesildi. Buradaki hocalarımız sayesinde gerçekten derse olan isteğim tekrar geldi. Hiçbir şekilde eğitim alabileceğimiz bir yer yokken bu gemide 24 saat istediğimiz süre zarfında hocalarımızdan ders alabiliyor olmamız çok iyiydi. Burada sadece hocalarımız değil, görevli olan herkes çok cana yakındı."

        Demir, geminin her bir noktasında anılarının olduğunu belirterek, "Bu kadar duygulanacağımı tahmin etmemiştim. Buradaki sıcaklığı hala hissedebiliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        - "Buradaki anılarımı, arkadaşlarımı özlüyorum"

        Öğrencilerden 19 yaşındaki Selahattin Açıkgöz, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yerleştiğini söyledi.

        Sınav hazırlık sürecinde sürekli testler çözdüğünü anlatan Açıkgöz, "Evden çok farkı yoktu. Sınav yaklaştıkça neredeyse her gün deneme çözdürüyorlardı. Hocalarım, her zaman ulaşabileceğimiz kişilerdi. Buradaki anılarımı, arkadaşlarımı özlüyorum." ifadesini kullandı.

        Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin de gemiden ayrılan öğrencileri, eğitim hayatları boyunca desteklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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