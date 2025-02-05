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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'ın depremzede İl Sağlık Müdürü Sönmez, evlat acısını çalışarak hafifletiyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da depremde 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği apartmanın enkazından yaralı kurtarılan başhekim Sıtkı Sönmez, İl Sağlık Müdürlüğüne getirildiği kentte acısını vatandaşlara hizmet ederek azaltmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:02
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'ın depremzede İl Sağlık Müdürü Sönmez, evlat acısını çalışarak hafifletiyor
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        MEHMET BAYRAK - Hatay'da depremde 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği apartmanın enkazından yaralı kurtarılan başhekim Sıtkı Sönmez, İl Sağlık Müdürlüğüne getirildiği kentte acısını vatandaşlara hizmet ederek azaltmaya çalışıyor.

        Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sönmez, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme merkez Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda yakalandı.

        Sönmez, yıkılan binanın enkazından 41 saat sonra yaralı kurtarıldı, 23 yaşlarındaki ikiz kızları Melike Gül ve Şeyma Nur ile 19 yaşındaki oğlu Zarif Sönmez ise yaşamını yitirdi.

        Hastanedeki 15 günlük tedavisinin ardından görevinin başına dönen Sönmez, geçen yıl eylülde İl Sağlık Müdürlüğüne getirildi.

        Afet sonrasında acısını bir kenara bırakıp yaralıların yardımına koşan Sönmez, 5 aydır da kentteki sağlık hizmetinin sorunsuz işlemesi ve geliştirilmesi için mesai yapıyor.

        - "Hiçbir zaman kapanmayacak bir yara"

        Hatay İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez, AA muhabirine, kente hizmet için durmadan çalıştıklarını söyledi.

        Sönmez, "Hiçbir zaman kapanmayacak bir yara... Zaman zaman da hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman kaybolmuyor, külleniyor, tekrar açılıyor ve öyle gidiyor. Vatana, millete hizmet etme düşüncesi biraz rahatlatıyor." ifadesini kullandı.

        Depremden sonra 9 hastanenin açıldığı kentte sağlık altyapısının eskisinden daha güçlü hale getirildiğini belirten Sönmez, şöyle konuştu:

        "Zor bir dönemdi ama kısa sürede toparlamaya başladık. İskenderun'da ek bina açtık, 600 yataklı hastanenin de inşaatı başladı. Gülderen Mahallesi tarafına yapılacak 1000 yataklı hastanemizin projesi bitti ve inşaat aşaması başlıyor. Deprem öncesi döneme göre yatak sayımız 300 arttı."

        Aile sağlığı merkezleri çalışmalarının da hızla sürdüğünü belirten Sönmez, şunları kaydetti:

        "Deprem öncesine göre yoğun bakım sayısı iyi olmasına rağmen son dönemlerde hasta sayısında artış olması nedeniyle sıkıntı çekiyoruz ama yakın zamanda çözeceğiz. Şu an sağlık alanında vatandaşımızın ulaşamama gibi bir problemi yok. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarımızda sıkıntımız yok."

        Sönmez, depremzedelere sosyal hayata daha fazla katılmaları çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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