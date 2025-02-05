6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'ın depremzede İl Sağlık Müdürü Sönmez, evlat acısını çalışarak hafifletiyor

MEHMET BAYRAK - Hatay'da depremde 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği apartmanın enkazından yaralı kurtarılan başhekim Sıtkı Sönmez, İl Sağlık Müdürlüğüne getirildiği kentte acısını vatandaşlara hizmet ederek azaltmaya çalışıyor.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sönmez, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme merkez Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda yakalandı.

Sönmez, yıkılan binanın enkazından 41 saat sonra yaralı kurtarıldı, 23 yaşlarındaki ikiz kızları Melike Gül ve Şeyma Nur ile 19 yaşındaki oğlu Zarif Sönmez ise yaşamını yitirdi.

Hastanedeki 15 günlük tedavisinin ardından görevinin başına dönen Sönmez, geçen yıl eylülde İl Sağlık Müdürlüğüne getirildi.

Afet sonrasında acısını bir kenara bırakıp yaralıların yardımına koşan Sönmez, 5 aydır da kentteki sağlık hizmetinin sorunsuz işlemesi ve geliştirilmesi için mesai yapıyor.

- "Hiçbir zaman kapanmayacak bir yara"

Hatay İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez, AA muhabirine, kente hizmet için durmadan çalıştıklarını söyledi.

Sönmez, "Hiçbir zaman kapanmayacak bir yara... Zaman zaman da hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman kaybolmuyor, külleniyor, tekrar açılıyor ve öyle gidiyor. Vatana, millete hizmet etme düşüncesi biraz rahatlatıyor." ifadesini kullandı.

Depremden sonra 9 hastanenin açıldığı kentte sağlık altyapısının eskisinden daha güçlü hale getirildiğini belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Zor bir dönemdi ama kısa sürede toparlamaya başladık. İskenderun'da ek bina açtık, 600 yataklı hastanenin de inşaatı başladı. Gülderen Mahallesi tarafına yapılacak 1000 yataklı hastanemizin projesi bitti ve inşaat aşaması başlıyor. Deprem öncesi döneme göre yatak sayımız 300 arttı."

Aile sağlığı merkezleri çalışmalarının da hızla sürdüğünü belirten Sönmez, şunları kaydetti: