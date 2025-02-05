6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay, Adana ve Osmaniye'de depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor

Hatay, Adana ve Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutlardan 55 bin 180'inin anahtarları teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu Hatay, vatandaşların yeni evlerine kavuşması için çok sayıda noktada yürütülen inşaat çalışmalarıyla adeta "şantiye alanı"na dönüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 158 bin 200 bağımsız bölümün inşa edildiği kentte, tamamlanan 46 bin 140 konutun hak sahipleri anahtarlarını aldı.

Diğer projelerdeki çalışmalar devam ediyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, afette bina stokunun ciddi hasar aldığını belirterek, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuyla tarihe geçtiklerini söyledi.

Masatlı, yapıların sağlam, güçlü ve modern inşa edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük hak sahipliğine ulaşmış durumdayız. Hal böyle olunca şu an dünyanın en büyük şantiyelerinin birisini Hatay'da görebilirsiniz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi 2025'in sonuna kadar bu binalarımızın tamamı bitecek ve hak sahiplerinin tamamına konutlarımızı teslim etmiş olacağız."

- Adana'da 6 bin 817 hak sahibi anahtarlarını aldı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de depremlerin ardından yapımına başlanan 11 bin 800 konuttan 6 bin 817'sinin anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Bunlardan 117'sinin köy evi olduğunu dile getiren Köşger, "Adana'da hak sahibi olan 8 bin 990 vatandaşımız var. Bunun 700'ü ticarethane. Kentteki 25'i aşkın şantiyede binlerce işçi hızlı şekilde imalatları gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'da 2025 yılı içerisinde 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan mağduriyet ve mahrumiyet neredeyse kalmayacak. Hükümetimiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TOKİ ve AFAD çok hızlı aksiyon aldı ve çalışmalara hızlı şekilde devam ediyor."