Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sabah başlayan sis etkisini artırdı.
Sis nedeniyle Antakya-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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