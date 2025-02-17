Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Akasya Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.