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        Antalya'da ölü bulunan gazeteci Seyfittinoğlu'nun cenazesi Hatay'da defnedildi

        Antalya'daki evinde dün ölü bulunan Antakya gazetesi imtiyaz sahibi Sinan Seyfittinoğlu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:18
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        Antalya'da ölü bulunan gazeteci Seyfittinoğlu'nun cenazesi Hatay'da defnedildi
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        Antalya'daki evinde dün ölü bulunan Antakya gazetesi imtiyaz sahibi Sinan Seyfittinoğlu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Seyfittinoğlu'nun cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

        Buradaki törene Seyfittinoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve Servet Mullaoğlu, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin de katıldı.

        Seyfittinoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle Antalya'ya yerleşen Antakya gazetesi imtiyaz sahibi 53 yaşındaki Sinan Seyfittinoğlu, dün Konyaaltı ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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