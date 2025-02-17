Antalya'da ölü bulunan gazeteci Seyfittinoğlu'nun cenazesi Hatay'da defnedildi

Buradaki törene Seyfittinoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve Servet Mullaoğlu, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin de katıldı.

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