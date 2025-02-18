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        Hatay'da 110 bin makaron ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 110 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:56 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:56
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        Hatay'da 110 bin makaron ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 110 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir aracı durdurdu.

        Araçta 110 bin makaron bulan ekipler, M.K, M.S.G, Y.Ç, İ.H.B. ve A.S'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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