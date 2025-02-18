Hatay'da 110 bin makaron ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 110 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 110 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir aracı durdurdu.
Araçta 110 bin makaron bulan ekipler, M.K, M.S.G, Y.Ç, İ.H.B. ve A.S'yi gözaltına aldı.
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